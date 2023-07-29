Sandıklı'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor

Gardaş Yarenler Derneği öncülüğünde çocuklar, ilçe esnafına çırak verilerek ahilik kültürünün yaşatılması amaçlanıyor. Ailelerin onayıyla yaklaşık 40 çocuk, çeşitli iş kollarındaki esnafların yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Hem meslek öğrenen çocuklar, hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için para kazanıyor.

Sandıklı'da ahilik kültürü yaşatılması amacıyla çocuklar, ilçe esnafına çırak verildi.

Gardaş Yarenler Derneği öncülüğünde ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla yaz tatilinde çocukların meslek öğrenmesi planlandı.

Ailelerin de onayıyla yaklaşık 40 çocuk, kasap, çay ocağı ve aşçılık gibi 17 iş kolundaki esnafın yanında çırak olarak başladı.

Dernek üyesi çocuklar, yaz tatili boyunca bir taraftan hem meslek öğreniyor, hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için para kazanıyor.

Dernek Başkanı Yılmaz Demircan, gazetecilere, amaçlarının geçmişten aldıkları ahilik kültürünü gelecek nesle aktarmak olduğunu söyledi.

Aşçının yanında çalışan İbrahim İnce ise dedesinin yaptığı mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.