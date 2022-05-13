SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

-İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sancaktepe'de ödül törenine katıldı

İSTANBUL Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından organize edilen Ödüllü Kitap Okuma yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan katıldı.

Sancaktepe Belediyesi ve SİMDER tarafından organize edilen kitap okuma yarışması, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yoğun katılım altında gerçekleşen törene, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağca Özbaş, ve çok sayıda davetli katıldı.

"Eğitim, hayatımızın her anındadır, her alanındadır"

Ödül töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Ben eğitimin bir süreç değil, insanın doğduğu ilk gün, kulağına okunan ilk ezan ile son sela arasında bütün hayat çizgisini kapsayan bir bütün olduğuna inanıyorum. Eğitim hayatımızın her anındadır, her alanındadır. Çocuklar ile bir araya geldiğimde yeni şeyler öğreniyorum. Eğitime devam ediyoruz. Nüfusumuz gittikçe artıyor ilçe olarak 500 bin'e yaklaştık ancak buna rağmen gençlere hizmet veren 30 birimimizi de açtık. 20 bilgi evimiz, bilim gözlem evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, kreşlerimiz, ve kreşlerimize yenilerini de ekliyoruz." dedi.

"Başarılı olma yolunda bir adım"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Burada ödül alanlar kadar almayanlar da başarılı olma yolunda bir adım atmış oldu. Başarmanın yarısı başlamak ile mümkün. Dolayısıyla, siz böyle bir yarışmaya katıldınız, böylelikle kitap okumuş oldunuz. Dinimizin en önemli yükümlülüğü namaz ile ilgili bilgi sahibi oldunuz." Şeklinde konuştu.