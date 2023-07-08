Sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi

SANATÇI Özkan Uğur 'un ailesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: <"İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun"