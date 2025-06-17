Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti
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Türk halk müziğine ömrünü adayan, "Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm" gibi pek çok unutulmaz türküyü derleyerek kültürel belleğe kazandıran klasik bağlama virtüözü Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybetti. Erenler'in cenazesi, yarın ikindi namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

TRT sanatçısı Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören Erenler'in, organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

"Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm" gibi halk müziğinin unutulmaz eserlerini derleyerek kültürel belleğe kazandıran Mehmet Erenler'in ölümü, sanat dünyasında derin üzüntüyle karşılandı.

Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Usta sanatçının cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip, Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Yeniköy'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

1946 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Erenler, henüz 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi. 13 yaşında ise, halk müziğinin duayen ismi Muzaffer Sarısözen'in hazırladığı "Yurttan Sesler" programında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Sanat yaşamına kurumsal olarak 1966 yılında başlayan Erenler, TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Müziğe olan akademik yaklaşımı sayesinde, ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak da görev yaptı.

Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

1980 yılında kendi isteğiyle TRT İstanbul Radyosu'na atanan Erenler, burada hem bağlama sanatçısı hem de koro şefi olarak uzun yıllar hizmet verdi. Türkiye'nin birçok şehrinde ve yurt dışında konserler, paneller ve seminerler düzenleyerek halk müziğini geniş kitlelere ulaştırdı, üniversitelerde dersler verdi, çok sayıda genç sanatçının yetişmesine katkı sundu. Mehmet Erenler, Türk halk müziğinde otantik icra geleneğine bağlı kalan ender sanatçılardan biri olarak tanındı. Özellikle bağlama repertuvarında yer alan, serbest ölçülü ve doğaçlama "açış" tekniğindeki ustalığı, dinleyiciler ve müzik çevreleri tarafından takdir gördü. TRT sanatçısı kimliğini de sürdüren Erenler, kariyeri boyunca 20'den fazla albüme imza attı ve Türkiye'nin kültürel hafızasında derin izler bıraktı.

Kaynak: AA / Ömercan Altay - Kültür Sanat
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