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Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2)

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2)

SAY AİLESİNDEN CENAZEYE İLİŞKİN AÇIKLAMAVefat eden sanatçı Ahmet Say'ın ailesi, cenaze töreniyle ilgili açıklamada bulundu.

SAY AİLESİNDEN CENAZEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vefat eden sanatçı Ahmet Say'ın ailesi, cenaze töreniyle ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Say'ın oğlu piyanist ve bestekar Fazıl Say'ın Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ahmet Say için 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek, ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacaktır."


Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Ahmet Say, Fazıl Say, Cenaze, Vefat, Kültür Sanat, Haberler

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