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Samsun'da 'Piri Reis' Balesi Sanatseverlerle Buluşacak

Samsun'da 'Piri Reis' Balesi Sanatseverlerle Buluşacak
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü denizci Piri Reis'in hayatını konu alan balesini sanatseverlere sunacak. Eser, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınacak eserin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Piri Reis" balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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