Samsun'da şubat ayında erik ağaçları çiçek açtı

Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erik ağaçları erken çiçek açtı. Gündüz sıcaklıkları 20 dereceye yaklaşırken, bu durum 'yalancı bahar' olarak adlandırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

İlçede gündüz sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşması nedeniyle özellikle erik ağaçlarında erken çiçeklenme gözlemlendi.

Bahar aylarında çiçek açması beklenen meyve ağaçlarının bu dönemde çiçeklenmesi "yalancı bahar" olarak adlandırılırken, durum vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
