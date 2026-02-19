Samsun'da şubat ayında erik ağaçları çiçek açtı

Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

İlçede gündüz sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşması nedeniyle özellikle erik ağaçlarında erken çiçeklenme gözlemlendi.

Bahar aylarında çiçek açması beklenen meyve ağaçlarının bu dönemde çiçeklenmesi "yalancı bahar" olarak adlandırılırken, durum vatandaşların da ilgisini çekti.