SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneledi

AA - Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" adlı çocuk operasını tekrar sahneye koydu.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" adlı çocuk operasını tekrar sahneye koydu.

SAMDOB, prömiyeri mart ayında yapılan çocuk operasını, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda yeniden çocuklarla buluşturdu.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserin hikayesinde Eni ve Mano, "Kalplerevi"ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yaptı. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunda Hakkı Kandır, koreografisinde ise Çağılhan Öztornacı'nın imzası var.

Temsil, çocuklarca beğeniyle takip edildi.

AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

Samsun, Opera, Mart, AKM, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title