Haberler

Salihli'de gençler sahneyi fethetti! "Ah Şu Gençler" oyunu büyük alkış aldı

Salihli'de gençler sahneyi fethetti! 'Ah Şu Gençler' oyunu büyük alkış aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Ekibi, 'Ah Şu Gençler' adlı oyunuyla izleyicilerden tam not aldı. 17. kez sahnelenen gösteride gençlik sorunları işlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Ekibi, okul konferans salonunda sahnelediği "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro gösterisiyle izleyenlerden tam not aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Okulda gelenek haline gelen tiyatro gösterilerinin bu yıl 17'ncisi sahnelenirken, oyunun yönetmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özden Özmen üstlendi. Özmen, tiyatronun bireyin kendini tanımasına, sorgulamasına ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Yavuz ve Hüseyin Güneş'in yanı sıra okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oyunda öğrenciler, gençlik sorunlarını hem kendi bakış açılarıyla hem de büyüklerin gözünden başarılı bir şekilde sahneye taşıdı. İzleyenleri hem güldüren hem düşündüren performanslar büyük alkış alırken, gençler sahnede kendilerini ifade etmenin mutluluğunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Önünü kesip uzattı, aldığı yanıtla yıkıldı

Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Milyonların hesabına çift maaş gibi para yatacak
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale