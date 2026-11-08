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Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde Merkez Park'ta sahne aldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Sagopa Kajmer, Merkez Park'ta konser verdi. Sanatçı “Neyse”, “Neyim var ki” ve “Galiba” gibi şarkılarını seslendirirken müzikseverler ona eşlik etti.

Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk gününde, Sagopa Kajmer, Merkez Park'ta sahne aldı.

Sanatçı, konserde "Neyse", "Neyim var ki" ve "Galiba" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında müzikseverler, Sagopa Kajmer'in söylediği şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA
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