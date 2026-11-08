Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde Merkez Park'ta sahne aldı

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Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk gününde, Sagopa Kajmer, Merkez Park'ta sahne aldı.

Sanatçı, konserde "Neyse", "Neyim var ki" ve "Galiba" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında müzikseverler, Sagopa Kajmer'in söylediği şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA