Robert de Niro'ya Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye

ABD'li oyuncu Robert de Niro Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.

Robert de Niro Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. 81 yaşındaki oyuncu, prestijli ödülü film festivalinin açılış gecesinde Leonardo DiCaprio'dan aldı. de Niro ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Sanat gerçektir. Sanat çeşitliliği kucaklar. İşte bu yüzden sanat, dünyanın otokratları ve faşistleri için bir tehdittir. Amerika'nın cahil başkanı kendisini Amerika'nın önde gelen kültür kurumlarından birinin başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime ayrılan fonları ve desteği kesti. Şimdi de ABD dışında yapılan filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bağlayıcılığa fiyat biçemezsiniz" dedi.