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Robert de Niro'ya Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye

Robert de Niro'ya Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye
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Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü alan Robert de Niro, ödül töreninde sanatın önemine ve ABD yönetiminin sanata yönelik kesintilerine dikkat çekti.

ABD'li oyuncu Robert de Niro Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.

Robert de Niro Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. 81 yaşındaki oyuncu, prestijli ödülü film festivalinin açılış gecesinde Leonardo DiCaprio'dan aldı. de Niro ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Sanat gerçektir. Sanat çeşitliliği kucaklar. İşte bu yüzden sanat, dünyanın otokratları ve faşistleri için bir tehdittir. Amerika'nın cahil başkanı kendisini Amerika'nın önde gelen kültür kurumlarından birinin başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime ayrılan fonları ve desteği kesti. Şimdi de ABD dışında yapılan filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bağlayıcılığa fiyat biçemezsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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