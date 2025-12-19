Haberler

Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni"nde şarkıcı Kıraç sahne aldı

Rize'de gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Şöleni' etkinliğinde şarkıcı Kıraç, sevilen parçalarını seslendirdi. Etkinlik, çeşitli organizasyonların işbirliğiyle düzenlendi ve yoğun ilgi gördü.

Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

???????Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen şölen, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Yenişehir Spor Salonu'nda sahne alan sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kıraç, Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca ve Ferdi Tayfur gibi sanatçıların da eserlerini yorumladı.

Dinleyiciler, zaman zaman şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Şölen kapsamında Rize'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç, yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
