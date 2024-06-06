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Rize'de tavukları ayılardan korumak için ilkel teleferik hattı kuruldu

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tavuklarını ayı saldırılarından korumak isteyen Kasım Gölge, iki ağaç arasına kurduğu ilkel teleferik hattı üzerine, yerden 25 metre yükseklikte kümes kurdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tavuklarını ayı saldırılarından korumak isteyen Kasım Gölge, iki ağaç arasına kurduğu ilkel teleferik hattı üzerine, yerden 25 metre yükseklikte kümes kurdu.

İlçeye bağlı Kaplıca köyünde yaşayan Gölge, geçen hafta ayı saldırısı sonucu bazı tavuklarının telef olması üzerine bu duruma çare bulma arayışına girdi. Tavuklarını ayıların ulaşamayacağı yükseklikte tutmaya karar veren Gölge, ağaçlar arasında ilkel teleferik hattı kurdu.

Yük taşımak için elverişli olan hat üzerine kümes yerleştiren Gölge, bir horoz ve 8 tavuk bulunan kümesi geceleri yerden 25 metre yükseklikteki hat üzerinde saklıyor. Gölge, makara sistemiyle sabahları kümesi indirerek horoz ve tavuklarını besliyor.

Kasım Gölge, AA muhabirine, çok sayıda tavuğuna yaban hayvanlarının zarar verdiğini söyleyerek, "Teleferik sistemini düşündüm. Kümesi yükseğe doğru çektiğimde ayının ulaşamayacağını düşünerek sistemi geliştirdim. Sistemi yaptıktan sonra 2 gündür ayı geliyor ama zarar veremiyor, kümese ulaşamıyor. Çok şükür tavukları ayıdan kurtardım." dedi.

Gölge, gün boyunca tavuklarla kendisinin ilgilendiğini ifade ederek, "Akşam kümese alıyorum. Yaklaşık 25 metre yüksekliğe çıkarıyorum. Akşamları güvende oluyorlar. Sabah aynı şekilde indirip çözüyorum. Güzel bir koruma sistemi. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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