Rize'de düzenlenecek 'Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Rize'de 17-18 Nisan'da düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, bir otelde düzenlenen toplantıda, fuarın sıradan bir turizm faaliyeti olmadığını söyledi.

Uzun yıllar süren turizm faaliyetlerinin şehre ve bölgeye katkısının önemine işaret eden Baydaş, devrin artık "odaklı turizm devri" olduğunu anlattı.

Baydaş, bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekerek, "Yüzyıllardır Kaçkar Dağları, dereler, bu mekanlar burada duruyor ama öyle bir zaman geliyor ki sizin onu artık farklılaştırarak sunabilme vaktine geçmeniz lazım. Bizde bu adımı oluşturan şey Rize-Artvin Havalimanı'dır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese, bu iki şehir adına teşekkür etmemiz lazım." dedi.

Havalimanının, Kaçkar Dağları'nın ve derelerin Rize ile Artvin'in ortak değerleri olduğunu ifade eden Baydaş, "Yeşilimiz, yağmurumuz, mavimiz ortak. İki şehir olarak birlikte turizm stratejisi ve bakış açısı geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Fuarda ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Baydaş, anlaşmaların yapılacağı, tur organizasyonlarının belirleneceği nitelikli, sonuç odaklı bir fuar hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise enfes güzellikteki Artvin ve Rize coğrafyasını dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla çalıştıklarının altını çizdi.

Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı'nın da konuşma yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer davetliler katıldı.

Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedefleyen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin valilikleri himayesinde 17-18 Nisan'da Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.