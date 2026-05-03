Rize'de 3. Kitap Fuarı sona erdi

Rize Valiliği ve Rize Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Fuarı sona erdi.

Çay Çarşısı yanındaki alanda düzenlenen fuar 10 gün sürdü.

Fuarın son gününde stantları ziyaret eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, ilçelerden ve komşu şehirlerden çok sayıda kitapseverin fuara ilgi gösterdiğini söyledi.

Metin, geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırladıklarını anlatarak, "Dün gün sonu itibariyle 130 binleri geçmiş sayımız. İnşallah bugünkü rakamlarla herhalde 140 binleri devirip ciddi bir sayıya ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda 40'ın üzerinde yazarın söyleşi ve 150'ye yakın yazarın imza günü yaptığını belirten Metin, "Son 10 gündür Rize'de tam bir kültür, kitap festivali gerçekleşmiş oldu. Rize'miz gibi 350 bin nüfuslu Karadeniz'in şirin güzel bir ilinde nüfusunun yüzde 40'ının kitap fuarını ziyaret etmesi kitaplarla haşır neşir olması, iletişim kurması yüzlerce insanın konferansları izlemesi bizi çok ciddi anlamda mutlu etti." diye konuştu.

Metin, gelecek senelerde de fuarın devam edeceğini aktararak, "İnşallah bu seneki eksiklerimizi üzerini tamamlayarak gelecek senelerde 4, 5 diye devam edeceğiz. Burada bir muradımız da çocuklarımızın bu kitap fuarlarında yeni kitaplar keşfederek, yazarlar, söyleşiler içerisinde yeni fikirler edinerek, hayatlarında milat olabilmek, tarih olabilmek, anı olabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
