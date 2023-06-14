Rize'de yapılan "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi ile Rize bezinden yapılan modern kıyafetler defile ile tanıtıldı. Rize'ye özgü bir dokuma türü olan ve Rize'nin coğrafi tescilli ürünlerinden Feretiko bezini yeniden canlandırmak için uygulamaya konulan "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi çerçevesinde Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneğince Rize Bezinden yapılan modern kıyafetler podyuma çıkan mankenler tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde defilede sergilendi.

Rize bezinden yapılan kıyafetler defilede sergilendi

RİZE - Rize'de yapılan "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi ile Rize bezinden yapılan modern kıyafetler defile ile tanıtıldı.

Rize'ye özgü bir dokuma türü olan ve Rize'nin coğrafi tescilli ürünlerinden Feretiko bezini yeniden canlandırmak için uygulamaya konulan "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi çerçevesinde Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneğince Rize Bezinden yapılan modern kıyafetler podyuma çıkan mankenler tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde defilede sergilendi. Birbirinden değişik tasarımların olduğu defile katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yapılan çalışmaların sonuç bulmasıyla Hint keneviri ile her sektöre ürün üreten bir fabrikanın kurulacağını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Topraktan Tezgaha Kendir ipinin serüveni uzun soluklu bir proje. Bugün de onun en görünür çıktısını almış olacağız. Defile ve belgeseli izleyince topraktan tezgaha kadar kenevir ipliğinin serüvenini göreceğiz. Üzerimdeki cekette bunun bir örneğidir. Yöremiz için kenevir çok önemli bir ürün. Hala daha büyük annelerimizin sandığında, arıcıların kovanlarının yanında haşereleri engellediği için bunları görebiliriz. Biz modern sektörlere de entegre edecek şekilde bu ürünü yenilemeyi düşünüyoruz. Hem tekstil sektörüyle beraber bina yalıtımlarında, ilaç sektöründe, gıda sektöründe gibi birçok başlıkta nasıl kullanırız diye düşünüyoruz. Hedefimiz inşallah çalışmaları neticelendirdiğimizde Hint keneviri üzerinde her sektöre ürün üreten bir fabrika ile bunu taçlandırmak olacak" şeklinde konuştu.

"Tasarımları mağazalarda görmüş olacak"

İlerleyen zamanlarda değeri bilinen ürünlerin mağazalarda olacağını söyleyen Kültür Bakanlığı Sanatçısı Yücel Bayraktar, "Rize bezinden özel tasarımlar yaptık. Halkımızı bilinçlendirmek, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yapmış olduğumuz defilemizi inşallah halkımız beğenmiştir. Güzel tasarımlar yaptık. 4 ana özel tasarımımız vardı. Diğerleri de bizim için çok önemli tasarımlar. 23 kıyafetimiz vardı ama 20 mankenimiz vardı. Eski yıllarda ipek böceği de Rize'de yetiştirildiği için ipeklerden damatlıklar giyildiğini biliyorum. Gelinlik olarak hiç duymadım. En gözde parçalarımızdan iki tanesi gelinlik ve damatlık ama tarladan ürettiğimiz ipliklerle tasarlamış olduğumuz elbiselerimiz vardı. Onlarda bizim için çok özel tasarımlar. Sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Onun gayretindeyiz. İnşallah daha sonraki yıllarda halkımız da bunun bilincinde olup daha güzel tasarımları mağazalarda görmüş olacak" dedi.

"Bez değerini yitirdi ama tekrardan gündeme getirmek istiyoruz"

Rize Bezini tekrardan gün yüzüne çıkartmak için çalıştıklarını ifade eden tasarımcı Mukaddes Uzunkuk ise "Rize Bezi şu ana kadar örtü olarak kullanılıyordu. Bu o kadar kıymetli bir kumaş. Çok eskiden saraylarda kullanılan bir kumaştı. Bez değerini yitirdi ama tekrardan gündeme getirmek istiyoruz. Kimyasal hiçbir şey içermiyor. Onun için de tasarımlarımızı Rize Bezi üzerinden yaptık. Kimyasal hiçbir şey kullanmadık. Üzerinde kök boya yaptık. Ekoprint yaptık. Ebru çalışması yaptık. Bunların hepsi de anti alerjinik ürünler. Şu anda yaşadığımız dönemde hem sürdürülebilirlik hem de o kadar çok kıyafet israfı var ki bunu önlemek istiyoruz. Hem tarladan çıkma tasarımlar var hem anneannelerimizin sandıklarından çıkma 100 senelik ipliklerle yapılmış kıyafetler var. Hem de güncel ipliklerden yaptığımız tasarımlar var. Hemen hemen 2 yıldır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.