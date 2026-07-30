Haberler

Restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi açıldı

Restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Kozlupınar (Haponos) köyünü ziyaret ederek restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Kozlupınar (Haponos) köyünü ziyaret ederek restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, ilgili kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında Kozlupınar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleri tarafından karşılanan Arıkan, köyü dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret kapsamında köy odası ve muhtarlığı ziyaret eden Kaymakam Arıkan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi'nin açılışını yaptı. Müze içerisinde incelemelerde bulunan Arıkan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla çay içerek samimi bir ortamda sohbet eden Kaymakam Arıkan, köyün ihtiyaçları ve devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köyün kültürel mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Arıkan, özverili çalışmaları dolayısıyla Köy Muhtarı Ertuğrul Kılınç ile emeği geçen köy halkına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! İş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Endişelendiren görüntüler! Alevler evlere doğru hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu

Kapı aralığından uzandı, peş peşe tetiğe bastı
Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Beşiktaş'ta 16 yıl aradan sonra bir ilk

16 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti!
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Onu bu hale getirenler en yakınları...
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi