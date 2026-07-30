Restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi açıldı

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Kozlupınar (Haponos) köyünü ziyaret ederek restorasyonu tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, ilgili kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında Kozlupınar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleri tarafından karşılanan Arıkan, köyü dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret kapsamında köy odası ve muhtarlığı ziyaret eden Kaymakam Arıkan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kozlupınar Köy Müzesi'nin açılışını yaptı. Müze içerisinde incelemelerde bulunan Arıkan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla çay içerek samimi bir ortamda sohbet eden Kaymakam Arıkan, köyün ihtiyaçları ve devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köyün kültürel mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Arıkan, özverili çalışmaları dolayısıyla Köy Muhtarı Ertuğrul Kılınç ile emeği geçen köy halkına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı