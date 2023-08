Rembrandt Trio, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne alacak

Evrensel bestelerle dikkat çeken Hollandalı müzik grubu Rembrandt Trio, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Suda Caz Konserleri kapsamında 28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Son albüm çalışmaları İntizar'ı İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile kaydeden Rembrandt Trio'nun bu albümünde Farsça ve Türkçe şiirler de yer alıyor. Kutsi Erguner ile daha önce aynı sahneyi paylaşan üçlünün ayrıca Erdal Erzincan ve Türk dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı Kayhan Kalhor ile de projeleri bulunuyor.

KITALAR ARASI PERFORMANS

Hollandalı Rembrandt Trio, on beş yıldan uzun süredir birlikte çalan ve kıtalar arası performans sergileyen üç arkadaştan oluşuyor. Piyanoda Rembrandt Frerichs, kontrbasta Tony Overwater, davulda Vinsent Planjer'in yer aldığı grup, müziklerinde farklı kültürlerin sentezini dinleyiciyle buluşturuyor.

1790 YAPIMI MOZART'IN EVİNDE BULUNAN ENSTRÜMANIN İZİNDE

Rembrandt Trio, 2014 yılından bu yana tarihi enstrümanlar üzerinde yeni sesler aramaya başlamış. Bu arayışta bir piyano üreticisi olan Chris Maene şirketi Rembrandt Frerichs için A. Mozart'ın evinde bulunan 1790 yapımı "Walter" enstrümanına çok benzeyen bir fortepiano üretmiş. Tony Overwater ise bir luthierle birlikte onun hayalindeki sesi verecek bir viyolon arayışına girmişler. Overwater'ın artık, 16. yüzyıldan günümüze taşınarak yeniden üretilmiş bir viyolonu var. Vinsent Planjer ise dünyanın farklı kültürlerine ait vurmalıları bir araya getirerek kendi davul setini yapmış.

ALBÜMÜN ADI MEVLANA'DAN İLHAM ALIYOR

Üçlü "A Wind Invisible Sweeps US Through The World" albümlerinin adını Mevlana Celaleddin Rumi'den aldıkları ilhamla koymuşlar. Albümde dünyanın dört bir yanından motifleri bir araya getirerek müziğin büyüsünü ve evrenselliğini yakalamaya çalışmışlar.

İRAN VE BATI KÜLTÜRÜNÜ BİRLEŞTİREN MACERAPEREST BİR ALBÜM: İNTİZAR

Maceraperest üçlünün son albüm çalışması ise İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile geliştirdikleri özel dostluğun ürünü olarak ortaya çıkmış. İntizar ismiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan albüm usta doğaçlamacı Motamedi'nin, ruhani Farsça ve Türkçe şiirlere yaptığı doğaçlamalara Rembrandt Trio'nun batı enstrümanlarıyla eşliğiyle öngörülemez bir müzikal manzara vadediyor.

AMERİKA'DAN ORTA DOĞU'YA 60 KONSER

Rembrandt Trio'nun, diğer ülkelerin müziklerine duydukları merak sebebiyle Tonality isimli müzik dernekleri bulunuyor. Bu sayede, Amerika'dan Ortadoğu'ya uzanan coğrafyada bugüne kadar 60 konser verdiler ve dünyanın pek çok ülkesinden sanatçılarla farklı projeler geliştirmeye de devam ediyorlar.

Tonality Music, genç yetenekleri teşvik etmek ve onlara rehberlik etmek için eğitim projeleri düzenliyor; doğaçlama ve yaratıcılık üzerine farkındalık konserleri de veriyorlar.

Üçlü aynı isimle (Tonality) İspanyolca, İngilizce ve Türkçe yayımlanan bir de müzik dergisi çıkarıyor.

TÜRKİYE İLE DEVAM EDEN GÜÇLÜ BAĞLAR

North Sea Jazz Festivali'nden İngiltere'nin ünlü caz barı "Ronnie Scott's"a dünyanın önemli caz mekanları ve festivallerinde konser veren üçlü; Paulo Fresu'dan, Michael Brecker'a pek çok isimle aynı sahneyi paylaştı.

Evrensel müzik arayışında dünyanın dört bir yanında 60'tan fazla konsere ve ortak projelere imza atan Rembrandt Trio'nun Türkiye ile de güçlü bağları oluşmuş. Üçlü ilk olarak 2012 Akbank Caz Festivali'nde sahne aldı. Ardından Ankara ve Eskişehir'de müzikseverlerle buluşan üçlü; 2019'da ise Ankara Piyano Festivali'nde, bu yaz ise Kaş Caz Festivali'nde bir kez daha Türk müzikseverlerle bir araya geldi.

Kutsi Erguner ile daha önce aynı sahneyi paylaşan Rembrandt Trio'nun, Erdal Erzincan ve Türk dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı Kayhan Kalhor ile de projeleri bulunuyor.