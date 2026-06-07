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Erzincan'da göğüs ağrısı şikayeti bulunan kişi, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 70 yaşındaki Nail Ünlü, kara yolunun güçlüğü nedeniyle helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti bulunan kişi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Ağmusa köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nail Ünlü, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hastanın bulunduğu bölgenin merkeze uzaklığı ve kara yolu ile ulaşımın güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerinin Sivas 112 Komuta Kontrol Merkezi ile sağladıkları koordinasyon sonucu helikopter ambulans görevlendirildi.

Öte yandan aynı anda karadan hareket eden 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle bölgeye yaya olarak devam etti.

Bölgeye gelen hava ambulansının hastanın bulunduğu alana iniş yapmaması üzerine hasta, sağlık ekipleri tarafından pilotun belirlediği uygun noktaya taşındı.

Ardından hava ambulansı ile Erzincan Havalimanı'na ulaştırılan hasta, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ünlü'nün daha önce kalp rahatsızlıklarının bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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