Pursaklar'da Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen etkinlikte, muharrem ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, "Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan Aşure Gününün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kursiyerlerin hazırladığı aşure, katılımcılara ikram edildi.