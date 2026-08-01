Haberler

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kitap sergisine yoğun ilgi

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kitap sergisine yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara Süleyman Çelebi türbesinde gerçekleştirilen programda okuyucularıyla buluşarak Ahmed-i İlahi ve Türkçe Şiirleri kitabı hakkında değenlendirmelerde bulundu.

Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara Süleyman Çelebi türbesinde gerçekleştirilen programda okuyucularıyla buluşarak Ahmed-i İlahi ve Türkçe Şiirleri kitabı hakkında değenlendirmelerde bulundu. Süleyman Çelebi türbesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyat, tasavvuf ve kültürel miras hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed-i İlahi kitabı'nın hazırlanış süreci hakkında okuyucularını bilgilendirdi. Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed- i İlahi kitabının Türk tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eserinin bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağını ifade etti. Ahmet-i İlahi kitabı türkçe şiirlerinin hem dil hem de tasavvuf düşüncesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarının gözü önünde kahreden veda

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaları son nefesini gözlerinin önünde verdi
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: 1 numaralı sanık en yakını

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Cem Küçük tutuklandı, yapılan paylaşım bomba: Sıra size de gelecek
Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu