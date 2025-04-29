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Prof. Dr. Erol Güngör 42. Vefat Yılında Anıldı

Prof. Dr. Erol Güngör 42. Vefat Yılında Anıldı
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Sosyal psikolog ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör'ün anma programı, Düzce'de Kültür Ocağı Vakfı'nın organizasyonu ile düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Güngör'ü Türk sosyal bilimler alanında önemli bir isim olarak tanımladı. Programda açılış konuşmaları ve bir panel yer aldı.

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör vefatının 42. yılında düzenlenen programla anıldı.

Kültür Ocağı Vakfının (KOCAV) organizasyonunda, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Vefatının 42. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı ve Paneli"nin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Güngör'ü Türk sosyal bilimler alanında "Kutup Yıldızı" diye adlandırmanın abartılı olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Merhum Erol Güngör hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Bunun dışında, aradan geçen 42 yıl içerisinde, fikirlerinin tazeliği, hala alanda çalışanlar ya da alan dışında birçok araştırmacıya, münevverlere ilham olmakta." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve KOCAV Başkanı Dr. Ali Ürey de başta sosyal psikoloji olmak üzere birçok alandaki düşünceleriyle, düşünce hayatına yön vererek çok sayıda bilim insanının yetişmesine vesile olan Güngör'ü saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde Ürey, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Taner Atmaca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Güngör'ün hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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