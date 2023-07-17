Prof. Dr. Cemil Koçak'tan Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz Konferansı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cemil Koçak tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye'de darbeler ve 15 Temmuz olayı ele alındı. Koçak, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesiyle birlikte yeni bir istikamete doğru ilerlemeye başladığını belirtti ve 'Yeni Türkiye'nin' çizgilerinin oluştuğunu söyledi. Ayrıca, darbe girişiminin 27 Mayıs'tan ilham alındığını ve toplumun dörtte birinin darbenin temsilcisi ve destekçisi olabileceğini ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Prof. Dr. Cemil Koçak tarafından ' Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz' konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Cemil Koçak, geçen 7 yılın ardından bugün tekrar geriye bakıldığında Türkiye'nin 15 Temmuz gecesiyle birlikte yepyeni bir istikamete doğru ilerlemeye başladığını belirtti. Prof. Dr. Cemil Koçak, eski Türkiye'nin gerilerde kalmaya başladığını ve yeniden canlanması ihtimalinin az olduğunu; nihayet 'Yeni Türkiye'nin' çizgilerinin oluşmakta olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 27 Mayıs'tan ilham alınarak gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Cemil Koçak, '27 Mayıs öncesindeki söylentiler, dedikodular, kara propagandalar, uzun zamandan beri zaten iktidara karşı işleniyordu. Bunun ana nedeni bir darbeye vesile teşkil etmesi, kamuoyu oluşturması ve darbenin kamuoyunun belli bir kesimi tarafından desteklenmesinin sağlanmasıydı. Birçok kişinin dikkatini çekmemiştir; 15 Temmuz'dan çok kısa süre önce bazı liselerde, mezuniyet törenlerinde öğrenciler, iktidara karşı bildiri yayınlayarak ve tören sırasında resmi konuşma yapan müdürlerine sırtlarını dönerek mesaj vermeye çalıştılar" dedi.

"Utangaç ve maskeli darbeciler var"

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda toplumun dörtte birinin darbenin temsilcisi ve destekçisi olacağını belirten Koçak, "Türkiye'de utangaç darbeciler var, maskeli darbeciler var. Kendilerini 'demokrat, özgürlükçü, çağdaş, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan' gibi sıfatlarla anan; aslında utangaç darbeciler var. Bakmayın herkesin darbeye karşı olduğuna. Toplumun en az dörtte biri, bu darbe girişiminin başarısızlığa uğraması yüzünden üzüntü içindeydi. Birçok kişi eğer darbe başarılı olsaydı, bu darbenin temsilcisi ve destekçisi olacaktı. Bunlar pek çok kesimde var, olmaya devam ediyor. 15 Temmuz'un ardından yedi yıl geçti. Her ne kadar bu sürede darbeciler muhtemelen bir daha bellerini doğrultamayacak şekilde pasifize edilmişlerse de 'Bu iş bitti' deyip, arkanızı dönerseniz; ölümcül bir hata yaparsınız. Hiç kimsenin, hiçbir siyasi grubun bundan böyle darbeyle iktidarı alaşağı etmek gibi bir düşünce ve duygu içerisine girmesini kati olarak engellemek lazım" dedi.

Konferansa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Akın Coşkunlar ve kurum müdürleri katıldı. - MUĞLA