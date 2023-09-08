Prenses Diana'nın Kıyafetleri İngiliz Modası Sergisinde
Prenses Diana'nın giydiği kıyafetler, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kunstmuseum'da 9 Eylül'de başlayıp 7 Ocak 2024'e kadar sürecek olan 'Royals & Rebels' (Asiller ve Asiler) adlı İngiliz modası sergisinde gösterilecek. Sergide, Vivienne Westwood'un punk devrimi tasarımları ile Alexander McQueen gibi modern İngiliz moda öncülerinin tasarımları da yer alıyor.
Sergiden çeşitli görüntüler
Prenses Diana'nın giydiği kıyafetler, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kunstmuseum'da 9 Eylül'de başlayıp 7 Ocak 2024'e kadar sürecek olan "Royals & Rebels" (Asiller ve Asiler) adlı İngiliz modası sergisinde gösterilecek.
Kraliyetin ihtişamlı zenginliğinden modern moda ikonlarının cesur başkaldırısına kadar, İngiliz modasının evrimini gözler önüne seren serginin basın ön izlemesi Perşembe günü yapıldı.
Sergide, önde gelen İngiliz tasarımcılardan Vivienne Westwood'un punk devrimi tasarımları ile Alexander McQueen gibi modern İngiliz moda öncülerinin tasarımları da yer alıyor.
Lady Di olarak bilinen Prenses Diana'nın gardırobundan çeşitli kıyafetler sergiyi tamamlıyor. Prenses Diana'nın giydiği ikonik "kara koyun" kazağı da sergide gösterimde olacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor. (XHTV)