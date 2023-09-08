Prenses Diana'nın Kıyafetleri İngiliz Modası Sergisinde

Prenses Diana'nın giydiği kıyafetler, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kunstmuseum'da 9 Eylül'de başlayıp 7 Ocak 2024'e kadar sürecek olan 'Royals & Rebels' (Asiller ve Asiler) adlı İngiliz modası sergisinde gösterilecek. Sergide, Vivienne Westwood'un punk devrimi tasarımları ile Alexander McQueen gibi modern İngiliz moda öncülerinin tasarımları da yer alıyor.