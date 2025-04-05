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Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Renkli Görüntüler

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Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenirken, balkonlardan da karnaval heyecanına ortak olundu.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler oluştu

ADANA - Adana'da bu sene 13'üncüsü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı, kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Adana'da 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dün başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle süren karnavalın korteji Atatürk Parkı'nda başladı.

Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu. Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti, katılımcılar da bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi.

Korteje katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu.

Bursa'dan karnaval için Adana'ya gelen Orhan Varlı isimli vatandaş, karnavalı çok beğendiğini ve kortejin çok güzel olduğunu söyledi. Derya İşisağ ise kortejin çok renkli geçtiğini, her sene karnavala katıldığını belirtti.

Öte yandan renkli kortej havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Kültür Sanat
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