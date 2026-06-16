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Niğde, yeni bir korku filmine ev sahipliği yapacak

Niğde, yeni bir korku filmine ev sahipliği yapacak
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Niğde'de çekilecek 'Porsuk: Kayıp Dua' adlı korku filmi için ön hazırlık süreci başladı. Yönetmen Ömer Faruk Eroğlu, Anadolu efsaneleri ve psikolojik gerilim unsurlarını birleştiren filmin, Türk korku sinemasına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Niğde'de çekilmesi planlanan uzun metraj korku filmi 'Porsuk: Kayıp Dua' için ön hazırlık süreci başladı.

Yönetmenliği ve senaristliğini Ömer Faruk Eroğlu'nun üstlendiği, yerel kültür öğeleri, Anadolu efsaneleri ve psikolojik gerilim unsurlarını bir araya getirecek filmin çekimlerinin büyük bölümünün Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyünde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında oyuncu görüşmeleri, mekan keşifleri, sanat yönetimi çalışmaları, kostüm ve özel makyaj hazırlıkları ile teknik ekip organizasyonlarının sürdürüldüğünü söyleyen yönetmen ve senarist Ömer Faruk Eroğlu; yüksek prodüksiyon kalitesi hedefiyle hazırlanan yapımın, görsel atmosferi ve hikayesiyle Türk korku sinemasına farklı bir bakış açısı kazandırmasını amaçladıklarını ifade etti.

Amaçlarının yalnızca bir korku filmi çekmek olmadığını belirten Eroğlu; "Niğde'nin atmosferini, tarihini ve gizemini sinema diliyle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Güçlü hikayesi ve sinematografisiyle izleyiciler üzerinde kalıcı etki bırakacak bir yapım ortaya koymak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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