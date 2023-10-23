Polisan Kansai Boya, Cumhuriyetin İzinde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Polisan Kansai Boya, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hayata geçirdiği 'Kökten Geleceğe, Cumhuriyetin İzinde' projesi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Proje ile Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılıyor.

Polisan Kansai Boya tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hayata geçirilen "Kökten Geleceğe, Cumhuriyetin İzinde" projesi kapsamında Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Kansai Boya, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu kapsamda şirketin üst yönetimi, çalışanlar ve aileleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret, şirketin "Kökten Geleceğe, Cumhuriyetin İzinde" projesinin de başlangıcı oldu.

Geçmişin tecrübesi ile geleceğin umudu arasında köprü kurarak Cumhuriyet'in değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Polisan Kansai Boya, "Kökten Geleceğe, Cumhuriyetin İzinde" projesi ile mimarlardan ustalara, öğrencilerden sektör profesyonellerine kadar birçok farklı kitleye katkı sağlayacak.

Proje ile Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılıyor

Anıtkabir ziyareti sonrasında Polisan Kansai Boya tarafından proje hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Polisan Kansai Boya olarak, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkıyoruz. 'Kökten Geleceğe, Cumhuriyetin İzinde' projemiz ile toplum olarak bizi birbirimize bağlayan en sağlam köklerden aldığımız bilgi ve tecrübeyi, geleceğimizin aydınlık yüzü gençlerin enerjisi ve hayal gücü ile birleştirmeyi hedefliyoruz. Köklerimizden geleceğimize emanet Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte, gururla umutla gülümseyerek nice yüzyıllara ilerliyoruz."