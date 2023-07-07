Piyanist Tuluyhan Uğurlu Kocaeli'de Müzikseverlerle Buluştu

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de düzenlenen 'Konaktan Nağmeler' etkinliği kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi. Uğurlu, '100. Yıla 4 Proje 100 Konser' projesi kapsamında hazırladığı 'Güneş Ülke Anadolu' isimli eserini görsel sunum eşliğinde seslendirdi. Davetlilerin yoğun ilgisi ve alkışları karşısında heyecanlanan Uğurlu, memnuniyetini dile getirdi.