Piyanist Tuluyhan Uğurlu Kocaeli'de Müzikseverlerle Buluştu
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Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de düzenlenen 'Konaktan Nağmeler' etkinliği kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi. Uğurlu, '100. Yıla 4 Proje 100 Konser' projesi kapsamında hazırladığı 'Güneş Ülke Anadolu' isimli eserini görsel sunum eşliğinde seslendirdi. Davetlilerin yoğun ilgisi ve alkışları karşısında heyecanlanan Uğurlu, memnuniyetini dile getirdi.
Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Konaktan Nağmeler" etkinliğince Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen konsere, davetliler ilgi gösterdi.
Uğurlu, "100. Yıla 4 Proje 100 Konser" projesi kapsamında hazırladığı "Güneş Ülke Anadolu" isimli eserini görsel sunum eşliğinde seslendirdi.
Konsere gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Uğurlu, normalde heyecanlı biri olmadığını fakat gösterilen yoğun ilgi ve alkışlar karşısında heyecanlandığını söyledi.