Pertek'te Geleneksel Giysilerle Moda Defilesi Düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" gerçekleştirildi.

Pertek Kaymakamlığı, Pertek Belediyesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tanıtma Platformunca kentin giyim kültürünün tanıtılması için proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Keban Baraj Gölü'ndeki bir feribotta yapılan defilede, mankenler yöreye ait kıyafetlerle podyuma çıkıp tanıtım yaptı.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.