Perre Antik Kenti'nde Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un Figürü Bulundu
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıllık bir mezarda Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü ve diğer tarihi eserler bulundu. Kazı çalışmalarının 'sonsuzluk merdiveni' olarak bilinen nekropol alanında sürdürüldüğü belirtiliyor.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Alkan, gazetecilere, kazıların "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi.

Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ile içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktaran Alkan, yapılan incelemede figürlerin, Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğunu ifade etti.

Eserlerin bulunmasının büyük heyecan yarattığını dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını, kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat
