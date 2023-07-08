Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu

69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'ın vefatının ardından MFÖ grubuyla birlikte şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu. Görüntülerde Uğur'un duygulandığını gören Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın" ifadelerini kullandı.

MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un vefat haberdi sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının vefat haberinin ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.

"GÖZYAŞLARIMIZI BİTTİ Mİ SANDIN?"

Uğur'un duygulandığını gören Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın" dedi.