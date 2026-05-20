Haberler

Camı çatlatarak sanata uzanan yolculuk

Camı çatlatarak sanata uzanan yolculuk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta oto lastik tamircisi Ersel Darıcı, sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatında kendini geliştirdi. Çekiçle cam üzerinde portre ve figürler oluşturan Darıcı, milim milim işlediği çatlaklarla eserler ortaya çıkarıyor.

Kahramanmaraş'ta bir oto lastik tamircisi, sosyal medyadan izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatında kendini geliştirip, birbirinden farklı eserler yapıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki oto lastik tamircisi Ersel Darıcı, sosyal medyadan izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatına yöneldi. Darıcı, çekiçle cam üzerine oluşturduğu kırıklarla portre ve çeşitli figürler meydana getirmeye başladı. Kendini geliştiren Darıcı, milim milim işleyerek camlarda oluşan çatlakları adeta bir fırça darbesine dönüştürürken, uzun süren titiz çalışmalar sonucu eserlerini ortaya çıkarıyor. Cam kırarak yapılan çalışmalardaki en küçük hata ise tüm camın dağılmasına neden olabiliyor.

"Özel bir camı çekiçle kırarak darbelerle oluşturulan bir sanat"

Dünyada bu sanatı yapan nadir isimler olduğunu söyleyen Darıcı, "Bu sanat özel bir camı çekiçle kırarak darbelerle oluşturulan bir sanat. Aynı anda hem cam kırma hem de gölgelendirme sanatı yapıyorum. 2020 yılında sosyal medyada gördüm. Merak uyandırdı ve İsviçreli bir adam bu sanatı yapıyordu. Ülkemizde bu sanatla ilgilenen yok diye biliyorum. Çalışmalarımda silüetler, hayvan figürlerinin yüz açıları, çiçekler ve buna benzer üç boyutlu formatlarını da yapabiliyorum. Atatürk, Kemal Sunal gibi isimleri de sanata dönüştürdüm. Spontane çalışmalarım da var örneğin at figürü uzaktan daha çok belirgin oluyor. Bu çalışmayı ileri boyutlara taşımak istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi

ABD'nin Ahmedinejad planı deşifre oldu! Meğer öldürmek istemiyorlarmış
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Heidi Klum balkonda üstsüz yakalandı

Galada öyle, balkonda böyle! Ünlü model üstsüz yakalandı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar