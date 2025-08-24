Orhanlı Çerkes Festivali'nde Kültürel Zenginlik

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Orhanlı kırsal mahallesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Orhanlı Çerkes Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Binlerce Çerkesin buluştuğu festivalde, kültürel ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu, Çerkes sanatçılar şarkılar söyledi, dans grupları sahne aldı.

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı İbrahim Küçük Çakır, amaçlarının Çerkes kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın birlik ve beraberlik mesajı verirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da festivalin kültürel çeşitliliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Milletvekilli Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ile Türkiye'nin farkı bölgelerinden gelen Çerkes dernekleri yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.