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Ordu'daki Çiseli Şelalesi Yeniden Canlandı

Ordu'daki Çiseli Şelalesi Yeniden Canlandı
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Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü Ordu'da, kış mevsiminin ardından eriyen karlarla birlikte Çiseli Şelalesi adeta canlandı. Ziyaretçiler, şelalenin etrafında yürüyüş yaparak bu muhteşem manzarayı fotoğraflıyor.

Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu, derelerdeki şelaleleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Altınordu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karaoluk Mahallesindeki Çiseli Şelalesi, yaklaşık 10 metreden dökülüyor.

Doğal güzellikleri barındıran şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden canlandı. Şelaleye giden vatandaşlar sık sık fotoğraf çekerek bölgede yürüyüş yapıp zaman geçirdi.

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AA muhabirine "Şelaleler Şehri Ordu" sloganıyla başlattıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını, kentteki şelalelerin vatandaşların vakit geçirdiği yerler arasında olduğunu söyledi.

Kentte bulunan şelalelerin görülmesi gereken yerler olduğunu aktaran Yılmaz, dernek olarak tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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