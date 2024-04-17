Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Hattuşa Antik Kenti'ni Gezdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'ne gelen 50 kişilik gruba Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Gezsen Amasya, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Gezsen Samsun ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Gezsen Tokat temsilcileri, OKA İl Koordinatörlüğünden Dursun Demir ve Tuğba Kılıç Purtul da eşlik etti.

Burada Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel tarafından karşılanan ekip, Hitit Köyünde bölgedeki tarihi değere sahip alanlar hakkında bilgi aldı.

Kafile daha sonra Hattuşa Ören Yeri, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı gezdi.