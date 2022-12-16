Oksana Kuznetsova 'YILIN EFSANELERİ'ni Türkiye'de bir araya getirdi

Bu yıl Türkiye'de üçüncüsü gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" bu kez Yılın Efsane Starlarını Ödül Töreni'nde bir araya getirerek onları ödül ile taçlandırdı.

Etkinlikte Sümeyra Teymur, yılın en efsane dijital haber yöneticisi ödülüne layık görülürken, Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Ukraynalı İş Kadını Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen tören Efsaneler isimler ile unutulmaz bir tarihe dönüştü.?? Legend Fashion Magazin Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen "Legend Awards Of The Year" Yılın Efsaneleri Ödül Töreni Kuğu Gölü İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen ödül töreni daha önce Ukrayna, İngiltere ve Azerbaycan'da Efsane isimler ile gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Merve Akıncı'nın yaptığı törende Oksana Kuznetsova gecenin sonuna kadar sahnede durarak kimseyi sahnede yalnız bırakmadı. Törene katılan birçok efsane isimler farklı kategorilerde çeşitli ödüller aldı.Yılın Efsaneleri Ödül Töreninde Ödüle laik görülen Yılın En İyi Tasarımcısı "Şinasi Günaydın" ve Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı Aynur Açıkgöz'ün Defilesi Gecede büyük alkış topladı.

EFSANELER BİR ARAYA GELDİ

Geceye Ferman Toprak, Murat Başaran, Nurcan Sabur, Seren Uzun,Ali Eşitmez, Selahattin Taşdöğen, Arto, Sinan Güleryüz, Ayçam, Murat Aydın, Afrikalı Ali, Sami Çelik, Zeki Sincar, Adem Sincar, Koray Aksu, Ferah Zeydan, Yaşar Aydınlıoğlu, Esin Yum, Ekin Akkaş, Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça,Doğukan Erdem Kutlu, Duygu Atakan, Yavuz Karakaş, Adem Kılıççı, İbrahim Konar, Gülmira İbrahimoğlu, Alp Pehlivan, Volkan Kamber, Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin gibi Efsane isimler katıldı.

İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin Yılın En İyi Projesi "KADIN KÜLTÜR EVİ" ödülüne layık görülürken Sahnede Legend Fashion Magazin sahibi Oksana Kuznetsova'ya Kadın Kültür Evi tarafından mermerlerden özel el işlemesi ile hazırlanan Mevlana Tablosu, Eşarp ve Patik hediye etti. Bu hediye karşısında duygulanan Oksana Kuznetsova eşarpı sahnede takarak: Bu benim şu ana kadar olan en büyük ödülümdür. Kadınların ellerinden öpüyorum sevgilerimin saygılarımın en büyüğünü onlara gönderiyorum diyerek teşekkürlerini bildirdi.