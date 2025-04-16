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Ohtamış Şelalesi, Doğa Turizminin Gözdesi Olmayı Sürdürüyor

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Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Ohtamış Şelalesi, karların erimesiyle debisinin artmasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şelale, yıl boyunca sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçi akınına uğruyor.

Ordu'da karların erimesiyle debisi artan Ohtamış Şelalesi, alternatif turizm arayanların rotasında yer alıyor.

Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ndeki şelale, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

Doğa turizmi açısından bölgenin önemli noktaları arasında bulunan şelale, ilkbaharda karların erimesiyle canlandı.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ohtamış Şelalesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunları tarafından yıl boyunca ziyaret ediliyor.

Yağış sonrası debisi yükselen şelale dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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