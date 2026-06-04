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Boğazında şeker kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında

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Adıyaman'da boğazına şeker kaçan 9 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da boğazına şeker kaçan 9 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Menderes İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Harmancı'nın, şeker yerken boğazına kaçması üzerine nefes almakta zorlandığını fark eden diğer öğrenciler durumu nöbetçi öğretmene bildirdi.

Öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak şeker parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.

Olayın ardından okula gelen öğrenci velisi Ayşe Harmancı öğretmene teşekkür etti.

Öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz gazetecilere, öğrencinin nefes alamadığını görünce önce sırtına vurduğunu, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladığını belirterek, "Daha sonra hemen su içirdim. O nefes alınca ben de nefes almaya başladım." dedi.

Mehmet Akif Harmancı da öğretmeniyle gurur duyduğunu ifade ederek, arkadaşının verdiği şekeri yutarken boğazına kaçırdığını, nöbetçi öğretmenine koştuğunu ve öğretmeninin hayatını kurtardığını söyledi.

Okul Müdürü İsmet Kaya ise olayın sağlıklı şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz'e teşekkür etti.

Öğretmenin öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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