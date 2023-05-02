Odunpazarı Belediyesi'nden kısa film atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında kısa film atölyesi düzenliyor. Atölye çalışmaları arasında senaryodan kamera hareketlerine kadar birçok farklı konu başlığı ele alınıyor.

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmaları devam ediyor.

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, atölye çalışmalarına devam ediyor. Düzenlenen atölye çalışmaları arasında büyük ilgi gören atölyelerden biri de kısa film atölyesi. Kısa film atölyesinde senaryodan kamera hareketlerine kadar birçok farklı konu başlığı ele alınıyor.

Yönetmenin ne anlatmak istediğine daha derinlemesine bakmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. "Bir kısa film nasıl yapılır?" başlığından yola çıkarak; fikir üretme, senaryo, hikaye ve sinopsis yazma aşamalarının anlatıldığı atölye çalışmasında ayrıca temel ışık, ses ve kamera bilgileri de katılımcılarla paylaşılıyor.

Atölye çalışmaları kapsamında son olarak 2022 – 2023 dönemi kısa film atölyesi öğrencileri teorik eğitimin ardından ödev olarak hazırladıkları ilk kısa film çekimlerini gerçekleştirdi.

Kısa film atölyesi öğrencileri çekim mekanı olarak Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergilenmekte olan Sanatçı Hüsnü Dokak'ın 'Mahrem' adlı sergisini tercih etti.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen çekimlerde kısa film atölyesi öğrencileri, teorik eğitimde öğrendikleri bilgileri pratik olarak uygulama şansını yakaladı.