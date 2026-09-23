Ödemiş'te 'Bizden Kareler' sergisi 30 fotoğrafla ziyarete açıldı

Ödemiş'te 'Bizden Kareler' sergisi 30 fotoğrafla ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödemiş'te 'Bizden Kareler' adlı karma fotoğraf sergisi, Ödemiş Fotoğraf Sanatı Derneği ve Ödemiş Öğretmenevi işbirliğinde açıldı. Sergide ilçenin tarihi, kültürü ve doğasını yansıtan 30 fotoğraf yer aldı. Açılışa Kaymakam, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı katıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde "Bizden Kareler" adlı karma fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Ödemiş Fotoğraf Sanatı Derneği ve Ödemiş Öğretmenevi işbirliğinde düzenlenen sergide ilçenin tarihi, kültürü ve doğasının ele alındığı 30 fotoğraf yer aldı.
Açılış törenine katılan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, serginin ilçenin tanınmasına katkı sağladığını belirterek, "Birgi'de eski hamamda bir proje başlatacağız. Tarkan Kızartıcı hocamızın bize temin edeceği fotoğraflarla orayı donatacağız." dedi.
Derneğin başkanı Tarkan Kızartıcı da dernek hakkında bilgi verdi.
Açılışa Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut da katıldı.