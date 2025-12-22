Haberler

Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık merdiven ortaya çıkarıldı

Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık merdiven ortaya çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, Roma dönemine ait kütüphaneye ulaşımı sağlayan 1800 yıllık basamaklar bulundu. Kazılar üzerinden bilgi veren Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner, kütüphanenin antik dönemdeki önemine dikkat çekti.

Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bu yapıya ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık basamaklar ortaya çıkarıldı.

Roma döneminin eğitim-kültür kenti, iki yakalı vadi üzerine kurulduğu için "iki yakalı" kent olarak bilinen Nysa'daki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip kent, gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis, geniş caddeleri ile Akharaka Tapınağı ve Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Prof. Dr. Öztaner, AA muhabirine, Nysa'da antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eğitim aldığını ve burayı "iki yakalı" kent diye isimlendirdiğini söyledi.

Kentin batı yakasında, merkezi köprüsünden Akharaka'ya doğru uzanan ana caddeyi "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında geçen yıl kazdıklarını anlatan Öztaner, şunları dile getirdi:

"2025'te bu caddedeki kazı çalışmalarımız ilerledi ve tam kütüphanenin aksına geldiğimizde, kütüphaneye caddeden çıkış basamaklarını açığa çıkardık. Bu basamaklar, bizim için önemliydi çünkü caddeden kütüphaneye nasıl bağlanıldığını, aradaki 2 metre kotun nasıl geçildiğini bilmiyorduk. Bunu açığa çıkarmak bizim için önemli ve güzel bir buluş oldu. Günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlediğimiz kütüphane yapısına çıkış basamaklarını bu yıl açığa çıkarmış olduk."

"5 basamakla mermer döşeli avluya çıkılıyor"

Kütüphanenin milattan sonra 130 yılında inşa edildiğini belirten Öztaner, cadde-sokak sisteminin Roma hükümdarlarından Augustus döneminden itibaren var olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Öztaner, "2. yüzyılda var olan ana cadde üzerine kütüphane yapısına çıkış basamaklarının yapıldığını düşünüyoruz. 5 basamakla mermer döşeli bir avluya çıkılıyor yani basamaklar, kütüphanenin oturduğu adanın tam merkezinde yer alıyor ve kütüphanenin önündeki mermer döşeli avluya çıkışı sağlıyor." dedi.

Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Nysa Kütüphanesi'nin inşa edildiğini bildiklerini, bunun Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden olduğunu vurgulayan Öztaner, "Nysa'ya gelen ziyaretçilerin de hayranlıkla izlediği bu kütüphanenin, 16 kitap rafıyla, antik kaynakların bahsettiği gibi antik dönemdeki önemli el yazmalarının yer aldığı bir yapı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
title