Nükhet Duru ve Cenk Eren'den müzik ziyafeti

Nükhet Duru ve Cenk Eren, geçmişten günümüze sevilen şarkıları birlikte söyleyerek hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. İkili aynı zamanda Özkan Uğur'u da anmayı ihmal etmedi.

Hayranlarının karşısına birlikte çıkan ikili, kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere kelimenin tam anlamıyla müzik ziyafeti çektiler.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını birlikte düet yaparak sevenleriyle beraber hep bir ağızdan seslendiren Nükhet Duru ve Cenk Eren, harika performansıyla parmak ısırttı.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur'u anmayı unutmayan ikili, beraber "Ele Güne Karşı" şarkısını söylediler.

Söyledikleri şarkılar kadar sahnede sürekli birbirlerine takılarak şakalaşan muhteşem ikili, "Konser tadında stand-up yapıyoruz.

Bu da bizim yeni konseptimiz" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede Kalan Nükhet Duru ve Cenk Eren, alkışlar eşliğinde programlarını noktaladılar.