Nikos Vertis 28 Kasım'da İstanbul'da Konser Verecek

Yunan şarkıcı Nikos Vertis, Türkiye'deki ilk konserini 28 Kasım'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirecek. Konserde özel sahne ve oturma düzeni ile müzikseverlere görsel ve işitsel bir deneyim sunulacak.

Yunan şarkıcı Nikos Vertis, 28 Kasım'da Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre Vertis, Türkiye'deki ilk konserinde özel olarak kurulacak sahne ve oturma düzeniyle, izleyicilere hem görsel hem de işitsel açıdan farklı deneyim sunacak.

Hollanda'da doğup Yunanistan'da büyüyen Vertis, kariyeri boyunca yayımladığı 5 stüdyo albümü, özel edisyonlar ve hit şarkılarıyla tanınıyor.

Dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren Vertis'in "Thelo Na Me Niosis", "An Eisai Ena Asteri" ve "Pes To Mou Ksana" gibi parçaları bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
500
