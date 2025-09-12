Niğde'de Şehit Ailelerine Destek Projesi

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatan Uğruna Can Veren Kahramanlarımız" projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden destek aldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, dernek binasında yaptığı konuşmada, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün STK'lerin kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek için sağlamış olduğu desteklerin olduğunu söyledi.

Bu yıl Niğde'den başvurusu yapılan 4 projenin kabul aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin yakınları bize emanet. Bu çerçevede de bizler de onların emanetlerine, şehit yakınlarımıza sahip çıkmak anlamında elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Projenin kabul edilmesinde benim de katkım oldu. Genel müdürümüzü aradım ve Niğde'nin şehitler diyarı olduğunu ifade ettim. Bu projeyle diğer illerdeki şehit yakınlarımız kente gelecek tarihi ve turistik yerlerini görecekler. Niğde'deki şehit yakınlarımız da Şanlıurfa ve Mardin'e gidecekler oradaki tarihi görecekler. Görevimiz şehit yakınlarımıza bu anlamda imkanlar sunmak, onları rahat ettirmek. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de şehit yakınlarının kutsal emanet olduklarını ifade etti.

Hayata geçecek proje için heyecanlandıklarını ifade eden Özdemir, "Bu projelerin devamını da getirmek istiyoruz. Daha farklı etkinlikler ve organizasyonlar da yapacağız. Bizler de her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Onlarla birlikte ne yaparsak mutlu oluyoruz. Katkıda bulunmaktan da büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ise dernek üyeleriyle kültürel faaliyetler gerçekleştireceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.