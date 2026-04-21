Niğde'de "Mucizenin Ardındaki Nefes Kağıt Rölyef Sergisi" açıldı
Niğde'nin Bor ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Mucizenin Ardındaki Nefes Kağıt Rölyef Sergisi' açıldı. Eski Rum Kilisesi'nde düzenlenen sergide 80 eser sergileniyor ve ziyaretçiler 24 Nisan'a kadar sergiyi gezebilecek.
Bor Halk Eğitim Merkezi tarafından eski Rum Kilisesi'nde açılışı yapılan "Mucizenin Ardındaki Nefes Kağıt Rölyef Sergisi"nde 80 eser sergileniyor.
Açılışa, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı İkmal Albay Özcan Yetiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışır ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 24 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Kaynak: AA / Sefa Karcı