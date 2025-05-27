Niğde'de 'Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri' Defilesi

Niğde'de 'Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri' Defilesi
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Niğde'de düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri' defilesinde 16 özel tasarım podyumda sergilendi. Defile, yerel kumaşlar ve geleneksel el işlemeleri ile Niğde'nin kültürel mirasını yansıttı.

Niğde'de, "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi kapsamında 16 özel tasarım podyumda sergilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan defile, Belediye Kültür Salonu'nda yöresel ezgiler eşliğinde gerçekleştirildi.

Defilede, yerel kumaşlar, geleneksel el işlemeleri, tarihi desenler ve Niğde'ye özgü kültürel öğeler ile harmanlanmış 16 özel tasarım yer aldı.

Vali Çelik Cahit, yaptığı konuşmada, kültürel mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, geceye emek verenlere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı defile ilgi gördü.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Kültür Sanat
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