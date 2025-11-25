Nevşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Konseri
Nevşehir Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir konser etkinliği düzenledi. Etkinlikte solist Ersin Tunç çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi, öğretmenlere karanfil dağıtıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser programı gerçekleştirildi.
Solist Ersin Tunç'un sahne aldığı programda, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.
Etkinliğin sonunda, görevlilerce öğretmenlere karanfil dağıtıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat