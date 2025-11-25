Haberler

Nevşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Konseri

Nevşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir konser etkinliği düzenledi. Etkinlikte solist Ersin Tunç çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi, öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser programı gerçekleştirildi.

Solist Ersin Tunç'un sahne aldığı programda, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.

Etkinliğin sonunda, görevlilerce öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Bu mide bulandıran yerde üretim yapıyorlardı! Görüntüler dehşet verici
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.