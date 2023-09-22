Nazım Hikmet'e Caz Şarkıları Konseri

Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60. yılında Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Nazım'a Caz Şarkıları" konseriyle anıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konseri vatandaşlarla birlikte dinledi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde tiyatro ve müzik dünyasının önemli isimleri sahne aldı. Tülay Günal ve Deniz Güngören'in vokalde yer aldığı konserde, Nazım Hikmet'in şiirlerini caz besteleriyle düzenleyen Yiğit Özatalay piyanoda, Mustafa Kemal Emirel ise davulda performans sergiledi. Projede ünlü oyuncu Orhan Aydın da konuk sanatçı olarak Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendirdi.

"YOLUMUZ UZUN, MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Konserin sonunda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Nazım'ın ölümünün üzerinden 60 yıl geçti. Nazım vasiyetinde diyor ki: 'Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,- öyle gibi de görünüyor -Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse,tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani...'ama Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dediği gibi 'yatıyor oralarda bir eski gömütlükte yatıyor usta'. Yani ülkemizde değil, ülkesine hasret demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesini de düşündüğü için, söylediği için, o mücadeleyi verdiği için ülkesinde çok büyük sıkıntılar yaşadı. ve ülkesinden çok uzaklarda yatıyor. ve bugün ülkemizde de aynı koşulları yaşayan milletvekilleri, düşünürler, yazarlar,aydınlar var. Aradan 70-80 yıl geçmiş ama o koşullar hala yaşanıyor. Tülay hanımın da biraz önce söyledi; 'esir düşmekte değil mesele, mesele teslim olmamakta. 'Evet teslim olmayacağız, mücadele devam edecek. Kıymetli sanatçılarımız buraya kadar geldiler, bu muhteşem geceyi bize yaşattılar. Onlara tekrar çok teşekkür ederim. Yolumuz uzun, mücadelemize devam edeceğiz. Bizde gereğini yapacağız. Bundan hiç şüphemiz yok."

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şöyle konuştu:

"Bir üzgünlük var. Biliyorum, çok üzüldünüz. Ben tüm kırgınlıklarınız için sizlerden özür diliyorum. Ama bilin ki bu mücadeleyi bırakmayacağız asla ve asla bırakmayacağız. Çünkü direnmeliyiz. Sırtımızda çok çok büyük bir yük var. Bu ülkede solcu olmak, aydın olmak, devrimci olmak çok zor. Ben doğruları söylerim. Ben yolsuzluk yapmam. Ben haksızlık yapmam. Ben harama el uzatmam. Ben vatan derim, memleket derim. Mücadelemi veririm. Çocuklarıma haram bir lokma yedirmem. Bizler namusluca yürüyoruz, gördüklerimizi, hissettiğimizi söylüyoruz, doğruları söylüyoruz. Ama bu ülkedeki kirli algılarla insanları kandıranlar, geliyor bu ülkeyi yönetiyor. Umutlarımızın hepsini birlikte kuracağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel Mersin'imize geldikleri için Orhan abiye ve sanatçılarımız çok minnettarım. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum,Yenişehir'i ve Mersin'i bir sanat ve kültür şehri yaptığı için."