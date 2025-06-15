Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu

Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Özgür ve Mediha Birbil çiftinin oğulları Ayhan Aras için düzenledikleri sünnet düğününde, süslenmiş bir tekneyle gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, süslenen tekne ile konvoy yapıldı.

Özgür ve Mediha Birbil çifti, oğulları Ayhan Aras için Turan Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen törende "Aykızım" adlı tekneyi Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Römorkun üzerinde yer alan tekne, ardından hafif ticari araca bağlandı.

Sünnet kıyafeti giyen Ayhan Aras, anne ve babasıyla tekneye binerek ilçede tur attı.

Renkli görüntülere sahne olan konvoy, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Baba Özgür Birbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaz bir gün olması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Birbil, "Farklı bir şey yapmak istedik. Oğlumuz için unutulmaz, ilçemiz için de eğlenceli bir gün olmasını hedefledik." dedi.

Tören, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
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