Nasuhpaşa Külliyesi Yeniden İbadete Açılıyor

Nasuhpaşa Külliyesi Yeniden İbadete Açılıyor
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Aydın'ın tarihi 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi. Külliye, kültürel etkinlikler için de kullanılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından 1708'de inşa ettirilen Nasuhpaşa Külliyesi, han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak üç asrı aşkın süre hizmet verdi.

Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun şekilde yenilendi.

Nasuhpaşa Külliyesi, yarın mescidinde kılınacak namazın ardından ziyarete yeniden açılacak.

Kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yeniden işlevlendirilen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın'ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
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